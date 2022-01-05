歌手王力宏因被正宮李靚蕾踢爆不忠、約砲和買春，優質的形象全毀，連雙胞胎女團By2成員Yumi都捲入風波，承認跟王力宏交往過，但分手後就沒來往，卻被李靚蕾丟一張2015年裸體頭像的私訊截圖打臉，苦吞小三臭名。不過，Yumi對話王力宏的完整內容近日被公開，原來僅是邀請男方幫By2新專輯宣傳，而且王力宏沒已讀。

根據《鏡週刊》報導，Yumi當年私訊王力宏，是想請對方錄一段短片替By2新專輯宣傳，談的內容都是工作。

有大陸網友發揮柯南的精神，從Yumi私訊時間2015年8月6日開始調查，發現By2的第七張專輯確實於同年7月28日發行，與短信的內容吻合，而且Yumi是10:42傳的，李靚蕾11:01就看到這封未讀訊息並拍下。值得一題的是，By2那年的新專輯宣傳片有15位藝人獻祝福，就是沒有王力宏，推測他恐怕從頭到尾都不知道Yumi有傳訊息給自己，自然而然不能成為100%偷吃的鐵證。

大陸網友發現Yumi傳訊時間確實跟發片期有搭上，且專輯宣傳片沒有王力宏。（圖／微博@的藍）

這篇文章一出，很快地掀起廣大的討論度，有網友不怎麼認同，留言表態：「李的文章明明就是反駁Yumi說自己跟力宏不聯繫了，因為刪了聯繫方式，不是說出軌好嗎，我都不明白現在在洗白個什麼勁」被PO文者反問：「那她有啥好拿出來說的？還在2015年把訊息拍照？王力宏和她結婚了就要斷絕和其他異性的聯繫嗎？工作聯繫為什麼不可以？那她以此做什麼文章？」

力挺Yumi的網友則留言：「誰能告訴我那個頭像到底能說明什麼？網友們平時不是各種呼籲穿衣自由反蕩婦羞辱嗎？怎麼一個頭像就能給人定罪了？」，也有中立派的網友認為目前還不能把話說得太死，一切都要等當事人出面解釋會比較準。