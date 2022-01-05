根據能源諮詢機構Rystad Energy預估，隨全球棄油轉電，石油需求將於2026年見頂後逐漸下降，國防戰略也會從儲油轉向儲電，儲能需求上升，再加上一台電動車約需7000至8000顆鋰電池，將促使電池的需求出現百萬倍擴張。電動車被視為智慧型手機之後，將影響未來十年市場動向的關鍵題材，但以電動車供應鏈來說，相較下游需求端的電動車廠，中上游電池製造廠享有較高毛利率，且電池供需吃緊，導致電池中上游製造商2021年表現更勝下游整車廠。

中信電池及儲能ETF經理人詹佳(峰)表示，電池最大宗需求來自於電動車，隨2020下半年以來電動車需求加速，未來電池供給將跟不上需求速度。根據SNE Research報告，電池估計約在2025年發生供不應求的現象，並且可能一路維持到2030年。

電池供需告急的現象甚至現在就可見端倪，美國汽車廠商福特於12月宣布暫定接受F-150電動車型號預訂，原因即是因為鋰電池供應不足，執行長並公開表示，目前對電池的需求甚至多過車用晶片。供需吃緊下，電池關鍵供應商2021年漲幅更勝整車廠。根據統計，2021年市場關注度極高的電動車龍頭特斯拉漲幅為53.9%，全球最大電動車製造商寧德時代、全球最大鋰礦商亞保公司同期漲幅為64%、58.9%。

詹佳(峰)表示，電池需求成長除了來自電動車，另一主要來源為儲能電池。為達碳中和目標，各國勢必得提升再生能源發電量。彭博預估，2050年光電、風電等再生能源將提供全球近70%發電量，而具汙染的化石燃料占比將降至24%。

綠能間歇性發電的特質，導致電網供電不穩定，甚至出現系統性當機的風險，因此再生能源併入電網的建置需要儲能技術做為配套，藉由「削峰填谷」作用穩定再生能源輸出。根據ESS InfoLink預估，至2030年全球鋰電池儲市場將以年複合成長率30%至40%速度成長。需求揚升的同時，電池製造商還具有高毛利優勢。以電動車供應鏈來說，相較下游需求端的電動車廠，中上游電池製造廠享有較高毛利率；「利爭上游」的支撐下，中信電池及儲能ETF追蹤的ICE FactSet電池與儲能科技指數近2年報酬率高達233.9%！

ICE FactSet電池與儲能科技指數篩選以美國、中國、日本、韓國、香港等具代表性國家為主，且成分股營收來源需有超過25%來自電池相關業務。30檔成分股中，上游原料與設備商與中游的電池組裝廠各占15檔，範圍包含電動車電池、儲能電池，全球前二大的電池原料商及電動車電池商皆為重要成分股。中信投信推出中信電池及儲能ETF（00902），將於1月11月至1月13日開募。