受惠全球資本市場熱絡，帶動保險及證券期貨業飽賺，據金管會最新統計，包括銀行、證券期貨及保險等金融三業，2021年前11月稅前淨利已達9089.76億元、年增達近2627億元或40.6％，持續提前改寫全年新高紀錄。

保險業去年前11月稅前獲利達4088億元、年增達82.5％，持續改寫年度新高。其中，壽險業稅前獲利3865億元、年增達85.7％，產險業稅前獲利223億元、亦年增達40.3％，主要受惠匯兌避險成本下降、以及把握市況積極實現股債投資及資本利得挹注。

證券期貨業去年前11月稅前獲利1299.46億元、年增達586.83億元或82.35％。其中，證券商1114.38億元、年增達549.43億元或97.25％，投信業142.03億元、年增達40.68億元或40.14％，僅期貨商43.05億元、年減3.28億元或7.08％。

而銀行業去年前11月稅前獲利3702.03億元、年增191.9億元或5.5％，已逼近2020年全年3708.02億元。其中，以郵局年增達26.5％成長最多、陸銀年增21.1％居次，國銀、信合社及票金亦年增8.1～8.8％，僅外銀在台分行出現衰退、且年減達47.5％。

銀行局副局長童政彰說，去年前11月銀行業獲利成長主要由2大因素帶動，包括放款增加及利差擴大，使國銀利息淨收益年增達365億元，手續費收入亦年增達101.7億元，僅投資評價因匯兌因素而年減160.4億元。