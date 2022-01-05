去年業績創下歷年新高的群電(6412)第1季可望續旺，由於運用於HPC/AI的4000瓦伺服器新產品預計於第1季開始貢獻營收，群電今年第1季可望創下歷年同期新高，群電總經理曾國華表示，今年營運可望逐季成長，再創歷年新高，公司目標是2024年達成全年營收500億元目標。

受惠於客戶端需求強勁，2021年第4季合併營收優於原先預期，2021年12月合併營收為32.71億元，年增12.9%，累計2021年第4季合併營收106.19億元，季增4.8%，年增14.7%，創下單季歷史新高；累計2021年合併營收達403.60億元，年增近16%，首度突破400億元關卡，創下歷年新高。

在三大產品應用(PC相關、雲端智能、及消費性電子產品)中，高毛利的雲端智能應用營收表現最佳，年成長逾3成，在較佳的產品組合挹注下，第四季獲利可望維持雙位數年增走勢，全年獲利更可望連續3年改寫歷史紀錄。

曾國華更表示，2021在面對疫情、缺料及新台幣/人民幣升值等諸多挑戰下，公司仍繳出破紀錄的好成績，非常為公司的團隊感到自豪，最滿意的是公司在料況有限的狀況下，集中資源衝刺高價值或高成長性的產品，使得三大產品線都有雙位數的年增率表現，全年營收也順利突破400億，遠優於原先預期。

展望第1季，群電運用於HPC/AI的4000瓦伺服器新產品廣受客戶好評，預計於第1季開始貢獻營收，公司也將加速開發3000瓦到5000瓦的全系列產品，積極搶攻高階伺服器產品的市佔，群電指出，訂單展望仍十分強勁，1月和2月因農曆年工作天數較少，但3月就會盡量補上進度，雖然去年第一季基期頗高，但公司仍期望首季能繳出淡季不淡表現，持續挑戰同期新高紀錄。