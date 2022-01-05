美國公債殖利率在2022年新年初始即持續飆漲，投資人預期10年期債息可能很快就會站上2%。這對科技股和成長股而言，可能不是什麼好消息。

周一美國10年期公債殖利率升至略逾1.64%，上漲了13個基點，創下20年以來新年第一個交易日的最大漲幅。在2001年新年第一個交易日，美國10年期債息大漲24個基點。

周二10年期債息持續走高，盤中一度站上1.71%，遠高於上周五封關時的1.51%。周二尾盤，10年期債息回落至1.65%左右。

PGIM Fixed Income全球債券和外匯主管Robert Tipp表示，經濟仍然表現良好，而通膨居高不下，聯準會料將升息。

去年12月美國聯準會宣布將提前在2022年3月結束疫情期間實施的購債計畫，並暗示全年可能升息3次，每次25基點。

蒙特婁銀行（BMO）美國利率策略部門主管Ian Lyngen認為經濟情勢樂觀，加上通膨居高不下，可能使美國10年期公債殖利率在今年第一季就站上2%，屆時還會再漲多少，則取決於經濟狀況和聯準會。

分析師預期在10年期債息飆升至2%後，今年應該不會再進一步大漲。Lyngen表示，這將取決於經濟數據和聯準會的政策基調，也就是說，我們認為10年期公債殖利率不會升到3%，應該會在年初時到頂。

富國銀行利率策略部門董事Michael Schumacher認為今年10年期債息不會高出2.25%太多，但也表示這仍然取決於通膨情勢，「總是有可能通膨難以抑制，而聯準會和其他央行必須採取更為激進的手段」。

受到美國債息急升影響，周二美國主要科技股表現疲弱，那斯達克指數終場大跌逾1%，標普500成長股指數下跌1%。