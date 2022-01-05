新年小心甜蜜陷阱，30歲朱姓男按摩師於去年耶誕節前夕，認識女網友「欣欣」並約元旦假期見面，朱男當天穿著紅衣揹著米奇背包，開心前往，以為遇到真愛，當天對方要朱男先到超商買遊戲點數當見面禮，幸好店員直覺有異報警，員警勸朱男恍然大悟被騙了，又成功攔阻1起網路交友詐騙案。

永興派出所指出，警員盧澤賢、洪暄富於1月2日17時45分許，接獲超商店員報案，指稱店內疑有詐騙案件，有人要以5000元購買遊戲點數，店員關懷詢問客人購買點數原因，朱男說不出，只說交友軟體認識的女生要他購買，員警趕抵發現是「假交友真詐財」詐騙老梗。

員警取得朱男同意後，查看朱與「欣欣」的聊天紀錄，發現對方常對朱男噓寒問暖、關心生活起居，逐漸取得信任，雙方原相約在聖誕節吃聖誕大餐，不料「欣欣」藉口臨時有事，延後元旦假期約會，朱滿懷期待於2日赴約，「欣欣」卻傳訊要求朱先至超商購買遊戲點數，作為初見面的保證金。

警員盧澤賢以辦案經驗告訴朱男，「網路交友涉及到金錢來往，十之八九是詐騙集團，千萬不要被甜言蜜語所騙暈船了」，朱男才驚覺這是典型的假交友真詐財，表示不會再隨意聽信別人買點數。

台中市警第二分局長陳家銘表示，民眾若接到陌生或可疑電話、訊息時，一定要撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助，並謹記不要輕信網路交友，沒有見面之前，勿相信任何承諾，文字上面的甜言蜜語，不僅可能詐騙金錢，也詐騙了寶貴的時間。