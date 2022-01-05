中國醫藥大學附設醫院5日與法務部、教育部、內政部、衛生福利部食品藥物管理署、國立自然科學博物館、台中市政府警察局第二分局，舉辦「拒絕毒害、健康無礙」畫展暨記者會。（馮惠宜攝）

「拒絕毒害、健康無礙」畫展，透過改作世界名畫進行反毒宣導，警惕民眾切勿以身試毒。（馮惠宜攝）

反毒KUSO名畫 蒙娜麗莎微笑變苦笑

當蒙娜麗莎、戴珍珠耳環少女等世界名畫裡的人物，遇見毒品會發生什麼驚人的變化？中國醫藥大學附設醫院5日與法務部、教育部、內政部、衛生福利部食品藥物管理署、國立自然科學博物館、台中市政府警察局第二分局，舉辦「拒絕毒害、健康無礙」畫展暨記者會，透過改作世界名畫，及防治詐騙模型展架宣導反毒、反詐騙。

中國附醫承辦衛生福利部食品藥物管理署委託111年「分眾化藥物濫用防制推廣教育成效評估計畫」成立之「中區反毒教育資源中心」，自1月5日至1月18日期間，在該院急重症中心一樓大廳舉辦「拒絕毒害、健康無礙」畫展，透過改作世界名畫，及防治詐騙模型展架宣導反毒、反詐騙。

此次展出，特別將知名藝術畫作蒙娜麗莎、戴珍珠耳環的少女、毒理學之父：帕拉塞爾蘇斯等多幅作品，並改作畫中人物在接觸不同毒品後的所呈現的崩壞樣貌，像「蒙娜麗莎遇見海洛因─神秘微笑變病態苦笑」、「戴珍珠耳環少女遇見迷幻藥─美麗少女變ㄎ一ㄤ掉少女」，警惕民眾切勿以身試毒！

另，展區「披著羊皮的詐騙狼」向民眾揭露常見詐騙手法：假投資詐騙、假交友真騙錢、解除分期付款詐騙、和防制詐騙三步驟，提醒民眾接到詐騙訊息要當心留意。「披著羊皮的藥頭狼」展項則向民眾宣導藥頭吸毒的謊言與手法，以及透過觀察親友的外貌、行為和生活環境來分辨親友是否有吸毒等，讓民眾面對藥頭的引誘能心生警戒，並關心身邊親友是否有吸毒的跡象。

台中市衛生局副局長邱惠慈透露，毒品最可怕的是戒毒後易再犯，台中市透過教育局、社會局以及衛生局等給予吸毒者全人關懷，針對吸毒者都有列管並設置輔導員，不只給予醫療方面的戒治，也給與心理關懷，甚至是經濟、就業輔導，因而台中市一年內吸毒再犯率是8.2％較全國平圴再犯率則為10％更低。

中國附醫總院長周德陽則表示，為了避免毒品、詐騙事件一再重演，期望藉由跨界藝術，透過改作名畫寓教於樂的方式，傳遞毒品危害與詐騙陷阱的訊息，來強化民眾的反毒意識與增加防詐騙知識，並能勇敢大聲的向非法行為說不！

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