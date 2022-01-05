服務大肚山上民眾就醫需求的323、324、325路公車目前以使用無障礙公車為主。市議員張家銨5日為民請命說，以班次計算分別約為72％、76％、54％，皆低於中市平均值的80％，亦不符合市府2019年提出「健康就診公車」計畫，要求提升至100％服務市民。交通局強調，將請業者增派無障礙公車投入營運。

張家銨指出，台中市公車數高達1600輛，其中70％是無障礙公車，包含低地板公車及具油壓升降設備的公車；若以班次計算無障礙公車班次比例超過80％；惟服務大肚山上民眾就醫需求的323、324、325路公車，目前使用無障公車的比例，皆低於中市平均的80％。

張家銨不滿說，目前大肚山上的班次，亦不符合市政府2019年提出的「健康就診公車」計畫中，「目標2年內將行經醫院無障礙班次比例提升至90％」等政策承諾；此三條路線皆經過台中榮總、中港澄清醫院、台中醫院等主要醫學中心與區域醫院，屬於搭乘率很高的路線。

張家銨認為，主要是會搭乘這三條路線公車皆為老年長輩乘客、行動不便者主要上下的大站，有其迫切需求將此三條路線營運的傳統公車，全數汰換為無障礙公車，並將無障礙公車的比例提升到100％，真正照顧到實際搭乘公車長輩的需求。

中市交通局長葉昭甫表示，市府持續鼓勵客運業者進行車輛汰舊換新，並增加無障礙公車投入服務，針對323路、324路及325路等3條公車，已請業者增派無障礙公車加入服務，使無障礙公車班次比例達90％以上，提供民眾更友善的乘車環境。

葉昭甫強調，交通局已針對全台中市經醫院評鑑為地區醫院、區域醫院、醫學中心3個等級的醫療院所，盤點出204條行經院所附近站牌的健康公車路線，持續要求所屬公車業者將無障礙公車投入營運，提高無障礙車輛班次比例。