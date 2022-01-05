非洲豬瘟中央災害應變中心5日舉行第22次會議，由指揮官農委會主委陳吉仲召集各相關部會，盤點春節管制措施及因應整備作為。陳吉仲表示，2021年全球非洲豬瘟疫情未歇，且疫病險些波及台灣，包括新北市非洲豬瘟海漂豬現蹤、越南走私豬肉製品檢出病毒核酸等。農曆春節將屆，將加強境外包裹及旅客行李檢查，以及違法廚餘養豬查緝等，持續守護台灣為非疫家園。

因春節是入出境旅客及民眾網購送禮的高峰期，目前各邊境管制單位均已規劃各項加強把關措施。財政部關務署與防檢局、中華郵政等相關單位合作加強查緝，包括：快遞貨物逐步廢除併袋通關，以利X光檢查；持續實施郵包分流查緝，以防止春節期間豬肉製品、農產品等走私入境。海巡署則持續各項查緝走私作為，針對進港船舶實施100％安檢。來自疫情警示地區之貨輪更列為重點注意對象，提升進港檢查強度。

應變中心表示，繼2021年12月15日關務署與防檢局首次於台南郵件處理中心共同查獲自泰國寄到臺灣郵包內之豬肉香腸檢出非洲豬瘟病毒核酸案例，2021年12月27日自關務署與防檢局又查獲泰國郵包內之豬肉香腸再度檢出非洲豬瘟病毒核酸，雖然泰國從未向世界動物衛生組織（OIE）通報非洲豬瘟案例，但引入疫情之風險很高。應變中心提醒民眾，不要自國外寄送豬肉製品等動物檢疫物至臺灣，落實全民防疫，防堵疫情於境外。

除了嚴守邊境外，境內防疫也是重點。有鑒於2021年查獲越南走私肉含有非洲豬瘟病毒核酸，衛福部食藥署春節前針對轄區內，高風險或新開設之東南亞食品業者進行豬肉類製品標示稽查。

應變中心指出，各部會持續對東南亞移工、新住民加強宣導防疫相關措施。並請縣市政府督導國內畜牧養豬場，落實防疫生物安全。農委會也與環保署強調2021年10月起公告200頭以上養豬場，經檢核通過才可以廚餘養豬，根據《動物傳染病防治條例第28條》，違反者將處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

同時，行政院食品安全辦公室並指導食藥署及防檢局於春節前至2022年1月15日止啟動聯合稽查市售商店專案計畫，如有發現疑似販賣違規境外檢疫物情形，將由食藥署會同防檢局共同進行後市場查緝作業。

應變中心提醒，因疫情影響，出入境旅客人數較往年少，但電商網購包裹明顯增加，尤其一頁式廣告詐騙頻傳，國人不可不慎。若民眾收到來路不明含豬肉產品的包裹，可直接聯繫防檢局收取，或就近親送至防檢局各分局或地方動物防疫機關進行銷毀。也請電商平台業者及賣家善盡管理責任，確實確認境外動物檢疫物廣告刊登是否合法，以免遭受重罰。