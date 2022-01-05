上證指數5日收報3595.18點，跌1.02％，成交額人民幣（下同）5390億元。深成指收報14525.76點，跌1.8％，成交額7662億元。創業板指收報3161.51點，跌2.73％，成交額2971億元。科創50指數收報1333.33點，跌2.32％，成交額512億元。

另外，回歸A股掛牌上市的中國移動5日開盤曾漲逾9％，但之後漲幅逐步收斂，收盤價為57.88元，僅上漲0.52％。

5日大陸商品期貨收盤走勢分化，焦炭漲逾4％，熱捲、液化石油氣、純鹼、鐵礦、螺紋鋼、線材漲逾2％。蘋果跌逾2％，滬鉛、塑膠、鄭煤跌逾1％。

新浪財經報導，5日A股三大指數開低走低，創業板指領跌。指數午後持續走低，創業板指跌幅一度擴大至3％，軍工、電力、稀土等類股低迷。整體而言，市場情緒趨冷，個股呈現普跌態勢，賺錢效應較差，兩市成交連續第四個交易日破兆元。