證交所建置最適合股市新手，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月更新網站內容。今年1月新年新氣象，除版面重新分門別類，讓讀者更加方便閱覽外，新推出的ETN和權證等金融商品的介紹，及外星人漫畫宣導投資風險，內容更是大補帖。另外網站的徵文活動，將讀者的閱覽心得、收獲及啟發刊登於「宅在家學習網」。

宅在家學習網是學習證券知識及風險控管的最佳工具。哈燒股識「圖書館」的最新單元，介紹什麼是權證和ETN是投資新選擇，圖文並茂的內容，讓讀者大眾易讀易懂。

還有「電影院」單元，提供一系列生動有趣的ETN影片介紹；更有「地雷區」單元，財務重點專區改版，優化版的「財務及交易資訊重點專區」說明。

「漫畫?」單元則有最新一輯的「外星人到地球投資股票卻沒有注意風險 宇宙最強Ｄ星人來襲」宣導漫畫，以被迫化身地球投資新手D星人觀點，介紹常見的投資工具，提醒信用交易及當沖交易應注意之風險，及揭露投資詐騙的慣用手法，是十分適合青年學子及新手投資人的投資入門參考書。

「證夯快訊」有最新最熱門的投資人教育宣導活動，無論是大專院校證券投資智慧王，還是前進校園金融教育實體講座，都是第一手的活動訊息，讓來不及實際參與的投資人，也能在第一時間掌握最新資訊或證券知識。另外徵文活動，由讀者寫下對「宅在家學習網」之心得、收獲及啟發的感想，亦刊登在網站。

證交所指出，自去年8月30日推出至今，「瘋存股想入市 宅在家學習網」深受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛，瀏覽人數已逾6.5萬大關。不僅擺脫艱澀的專業術語，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識。

「瘋存股想入市 宅在家學習網」專區，內容活潑而多元，且持續不斷定期推陳出新網站內容，下期將推出公司治理介紹，並說明普通股及特別股的不同，讓投資人除了獲取證券知識和注重投資風險外，更能進一步了解公司治理的重要性。

證交所指出，111年新年度的開始，宅在家學習網內容除秉持淺顯易懂的文字呈現理念，並將版面分門別類、重新包裝，希望能帶給讀者新氣象、新風貌、新感觀，及讓投資人有正確的資訊取得途徑，能宅在家輕鬆學證券。「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網(https://act.twse.com.tw/stayhomelearning)是初入股市新手學習證券知識和了解交易風險不可錯過的利器。