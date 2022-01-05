50歲華姓婦人去年10月施打完第一劑BNT後不舒服，3天後到三峽恩主公醫院掛急診，華婦指控，護士在未經醫生診斷下，要她退掛號返家休息，未料隔天不適感加劇，最後插管並裝上葉克膜住院12天才撿回一命，怒批醫院事後不聞不問，今對醫院護士及負責人提告違法醫療法及民事求償50萬元。對此，三峽恩主公醫院回應，已依規定主動通報「疫苗不良事件通報系統」，會配合調查釐清真相。

華婦控訴，去年10月18日施打BNT第一劑疫苗後，身體出現癱軟、腹脹，當晚就寢時感到呼吸不順暢，心律不整等現象，3天後，她去三峽恩主公醫院掛急診，護士來協助測量血壓、體溫，並告知這是疫苗接種正常反應，很可能是更年期荷爾蒙分泌所引起現象，她反應身體不舒服，但護士在未經醫生診斷下，將她退掛號並要她返家休息。

隔天她身體極度不舒服趕赴三峽詠康診所就醫，診所要她趕快去恩主公醫院掛急診，她轉赴三峽恩主公醫院掛急診，經診心跳每分鐘約165、血壓過高，院方馬上辦理住院，翌日並上葉克膜急救，前後住院12天才救回。

華婦不滿院方事後相應不理卸責，甚至要求她給付醫療費用，今在三峽二鬮里長陳孝皇辦公室召開記者會，對院方提告。

三峽恩主公醫院回應，華婦因疫苗施打後不適就醫，經醫院全力治療，她已於去年11月2日平安出院，目前仍持續於門診追蹤健康狀況；對於家屬疑義，醫院去10月25 日已向家屬說明，並依規定主動通報「疫苗不良事件通報系統」，家屬若對 BNT 藥物不良反應有疑義，醫院也可配合協助提出藥害救濟申請，未來也會配合各主管機關的調查，協助釐清事實真相。

新北市衛生局表示，華婦的疫苗接種受害救濟申請案已於去年11月送至衛福部審核中。