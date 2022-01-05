30歲原為學校體育約聘老師的李姓男子，去年7月約滿後苦尋工作不著，去年最後一天疑因心情鬱悶，在北市萬華區住家尋短，家屬晚上要叫他吃飯時發現無人回應，這才發現他倒在門邊，警方獲報到場相驗，除步排除他殺，家屬則對他輕生難過不已。

警方調查，李男原為某私校約聘的體育老師，1年1聘於去年7月約滿後未再獲聘，此後長達半年一直未能找到適合職缺，找工作的過程不太順利，疑似因此心情鬱悶，親友曾經開導但沒有顯著效果。

去年12月31日李男整天關在自己房間，家人當時還不覺有異，一直到傍晚敲門時發現無人回應，從房間氣窗查看，才驚見他倒在房門邊，嚇得連忙通報警消，但李已氣絕多時。

警方後在他的手機，發現他曾在社群貼文，提及7月之後一直找不到工作，失業壓力讓他非常痛苦，不排除因此尋短，警方相驗後已將遺體交由家屬處理後事。

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