民進黨今中常會，黨發言人謝佩芬轉述身兼黨主席蔡英文總統致詞下令，國際疫情持續在升溫，各位黨公職，一起協助防疫宣導，請符合資格的民眾，盡快接種。

總統致詞指出，這幾天，台灣不僅出現第一起Omicron 本土確診病例，本土案例也累計新增五例。對於疫情的變化，政府積極因應，也要持續嚴守疫情防線。現在，指揮中心已經宣布機場和桃園市強化防疫措施，且成立前進指揮所。桃園市政府的疫調和擴大篩檢的工作，也都在進行當中。

她說，新年的第一次中常會，她要告訴大家，2022年，也是團結防疫守台灣的一年。對於疫情，絕對不能鬆懈。

她指出，目前國內疫苗數量充足，疫苗覆蓋率第一劑已經達到8成，第二劑將近7成。接種兩劑疫苗是建立基本防禦力，對於接種第二劑滿5個月的民眾，已經開放接種第三劑。多一個人完整接種，台灣就多一分防禦力。

她說，為了鼓勵民眾接種疫苗，昨天指揮中心已經宣布，地方政府可以提供民眾兩百元以下衛教品，來提升接種意願。防疫需要每一個人共同來努力，她要特別感謝第一線防疫人員的辛勞，面對疫情變化，要提高警覺，團結合作，謹慎因應，一起克服挑戰。