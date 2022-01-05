年輕時曾經擔任保全的老蔡（化名），收入穩定、生活無慮，因罹患罕見疾病需開刀，頸椎開刀後無法工作，生活也需仰賴他人照顧，積蓄用盡後，便流離失所，無家可歸，經過友人轉介至平安站求助，平時協助站內簡易庶務，目前人安協助辦理福利身分，盼能早日回歸社會。

去年中疫情嚴峻時，人安發放防疫物資及乾糧等給寒士、倡議街友施打疫苗並協助安排施打，疫情緩解後，人安恢復站內發餐服務，平日提供午晚兩餐供寒士食用，開放潔身沐浴空間、臨時夜宿空間提供街友使用，也積極拓展外展服務，發放餐盒、乾糧、防疫物資至距平安站較遠的寒士聚集處，服務更多窮苦人。

長期關懷弱勢的鳳小岳，獲知農曆年前將辦理寒士吃飽30經費募集仍未到位，收到人安活動邀請後，毫不猶豫地答應出席，擔任新年變身造型師，大展身手替寒士搭配服裝，並整理造型，讓寒士搖身一變成復古紳士，更暖心幫寒士圍上圍巾，送上新年最溫暖的祝福。

連續辦理32屆的寒士吃飽30，為維持防疫安全仍持續以親送方式辦理，距離送禮活動僅剩2周，募集經費目前仍不到一半，為讓寒士、街友、單親媽媽皆能感受年節氛圍，希望民眾可以響應讓活動達標，工作人員無論用送到家、夜訪送到街、送到攤等方式，都會將年禮送到服務個案的手上。