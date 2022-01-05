今天NBA場上湖人以122：114打敗國王，拿下3連勝，目前20勝19敗排西區第7，這場比賽詹姆斯(LeBron James)再次飆破30分，禁區悍將霍華(Dwight Howard)還繳出漂亮雙十表現，不過最吸睛的人竟是韋斯布魯克(Russell Westbrook)，因為他全場沒出現任何失誤，中斷連續407場悽慘紀錄。

Russell Westbrook had 0 turnovers in 33 minutes tonight.



That’s the first time he’s played 30+ minutes without committing a turnover since 2013. pic.twitter.com/mBBIU0CSku — StatMuse (@statmuse) January 5, 2022

此戰韋斯布魯克上場33分鐘，砍下19分7籃板2助攻1抄截1阻攻，命中率36.8%、罰球62.5%，雖然命中率不佳，但全場他沒出現任何失誤，是自2016年3月14日以來首次，另外也是2013年以來首度「出賽30分鐘以上」且沒有任何失誤，可說是解除了生涯可怕魔咒。

這場比賽韋斯布魯克進攻效率不好，首節就上演招牌的「殭屍跳投」，出手直接砸在籃板上，之後在首節剩3分多鐘他又投出超級大麵包，好在籃下的霍華接到球，並將球灌進籃框得分，首節他一共出手7次只進1球，還領到1次技術犯規。

Russell Westbrook finished Tuesday with 0 turnovers vs Kings.



It was the first time since March 14, 2016 that he did not record a turnover in a game.



That snaps a 407-game streak with a turnover, which was the longest since turnover tracking started in 1977-78. pic.twitter.com/OaN0f8Lxjm — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 5, 2022

好在他下半場有慢慢回神，比賽剩1分30秒時他埋伏籃下，接獲隊友傳球拿下關鍵分數。而雖然他整場比賽只傳出2次助攻，但在33分鐘出場時間內沒有出現失誤堪稱奇蹟，本季他每場平均失誤多達4.6次，並在此前送出生涯第4000次失誤，幸好今天終於解套了。