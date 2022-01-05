默克日前宣布與以建置企業級大數據營運系統聞名的Palantir Technologies Inc.建立夥伴關係，雙方將攜手為半導體產業發展出一個安全的協作數據分析平台—Athinia。

此平台將會利用人工智慧(AI)與大數據來解決目前產業所面臨的迫切挑戰，例如晶片短缺、提高產品品質與供應鏈透明度，並能加快產品上市時程。默克全球科學與技術長Laura Matz將出任Athinia執行長，主導本次合作案進行。

Athinia平台將有助於半導體製造商與材料供應商共享、統計與分析數據以增進效率；也可幫助業內人士更深入了解半導體製造廠中材料與製程的關係。默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼表示，半導體產業正在面臨前所未有的挑戰，因此發展一個安全的數據協作平台為企業提供解決晶片短缺與供應鏈挑戰所需的透明度與數據智慧至關重要。透過與Palantir合作，結合默克在材料科學、數據分析與安全性的整合專業，將有助於增進客戶的效率，並加快創新時程。

Palantir營運長Shyam Sankar表示，我們很興奮能與市場領導者默克合作，一同創造一個生態體系，促進半導體製造商與供應商的合作，以做出更有利的決定、滿足多方需求，並應對供應鏈的衝擊。Athinia將幫助橫跨產業鏈的眾多企業加快產品上市時程，並促進產品的差異性與成長性。

透過 Palantir 構建組織間生態系統的獨特經驗，Athinia平台將有助進階數據分析，從而降低產品品質或性能誤差對整個半導體產業鏈所帶來的高昂代價。此平台能協助晶圓廠在單一且安全的平台上透過改善進料品質，並增加供應商參與，提高製程創新的速度。而供應商也將受益於智慧數據整合提高內部效率，與客戶的合作將更加順暢。而本次合作的重點即在於創建一個可整合分析以往散落各處之數據的平台，以解決目前半導體產業所面臨的各式挑戰。

默克和 Palantir 已經證明在使用協作數據分析來幫助客戶最大限度地減少品質誤差以及提高效率等面向是成功的。而本次全新推出的Athinia平台將在此經驗的基礎上，利用 Palantir 的專業知識幫助客戶改善在優化半導體材料方面的決策過程。

Athinia平台是以Palantir Foundry 驅動，幫助用戶構建和分析來自不同來源的數據，提供重要的洞見分析並幫助進行運營決策，也有助於確保數據處理符合適用之數據隱私規則、法規與規範。

Palantir Foundry 旨在提供世界一流的安全、存取控制、資料分區、查核和歸責的功能，以確保數據被負責任的使用。Athinia平台獨立於默克的電子科技事業體，僅分享已被編碼且匿名的數據，客戶將保留對其數據的完整所有權與使用權，包括以目的為導向的智慧存取控制管理。此安全的數據協作環境將針對整體生產效能表現提供持續反饋，有助於解決品質誤差問題。

而在美國消費性電子產品大展(CES 2022)，默克將帶來一系列科技講座，主題包含電子運算的未來發展、元宇宙、資料分析與共享、生物電子與智慧天線寬頻連線等，會中也將分享全新的Athinia平台如何為半導體產業提供一個安全的協作數據分析平台，為半導體產業解決各式關鍵挑戰。