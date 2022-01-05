統一獅隊5日公布洋將簽約消息，與去年奪下勝投王的布雷克續約，球隊肯定布雷克優異表現，2022年簽訂年約保障，於今日完成簽約，再次為獅隊效力，預計於今年二月中前抵台報到投入春訓。

布雷克2020年季中開始效力獅隊，累計繳出22勝7敗，自責分率2.9亮眼成績，去年更繳出高水準17勝表現勇奪中職勝投王，自責分率１.83僅次於中信兄弟德保拉。

去年季末球隊積極與布雷克洽談合約，球隊肯定布雷克優異表現，2022年簽訂年約保障，於今日完成簽約，再次為獅隊效力，預計於今年二月中前抵台報到投入春訓。

自去年12月27日起，獅隊部分選手投入重訓課程，10日將展開第一階段春訓訓練，於台南棒球場進行，採「練五休二」，第一階段春訓主要以中生代、年輕選手為主，其餘選手將自主訓練調整。

第二階段春訓將在農曆年後，自2月7日起，全隊正式報到備戰新球季，9日移師高雄橋頭青埔棒球場進行訓練，2022統一獅有你真好同樂會「萊野餐」預計2月19日台南棒球場舉辦，2022統一獅開訓典禮將於2月20日南紡購物中心熱鬧舉辦。