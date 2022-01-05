由丁海寅、BLACKPINK成員Jisoo所主演的南韓電視劇《雪降花》，目前雖正在熱播當中，但其中的配角演員金美秀卻在今（5）日傳出離世的噩耗，享年30歲，而南韓媒體也證實她的死訊，但死因卻尚未公開，目前她的靈堂已設立完成，出殯日則尚未選定，網友們得知消息後也感到相當震驚。

《雪降花》是一部講述動盪時代下，北韓間諜與南韓女大生的愛情故事。而自選角開始就話題不斷，無論是丁海寅還是首次演戲便擔任女主角的BLACKPINK成員Jisoo，都讓粉絲們相當期待。但開播之後，不少網友卻開始質疑劇組扭曲歷史，並太過美化當時經常亂抓老百姓的安全企劃部（國家情報院），加上角色設定充滿矛盾而意外引發爭議，還有人拉布條到電視台抗議，甚至有30萬名韓國民眾聯署請願停播，最後電視台也不得不緊急發出聲明。

不過即便如此，劇中的演員仍受到觀眾矚目。但在劇中飾演Jisoo室友的配角女星金美秀，卻突然傳出離世的消息，她所屬的經紀公司稍早也發出消息證實「演員金美秀於1月5日很突然的離開了我們，措手不及的噩耗讓家屬感到心痛，而葬禮儀式將依照家屬的意思，以非公開的方式安靜的舉行」，但其中並沒有交代死因。

事實上，現年30歲的金美秀，2018年才正式踏入演藝圈，曾演出《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》、《麝香貓人》、《出師表》等韓劇，這次又在《雪降花》中飾演為爭取自身權利挺身抗議的短髮女學生，讓不少觀眾印象深刻，而突如其來的死訊，也讓粉絲們相當遺憾。