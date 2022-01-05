陽明海運擬在新台幣百億元額度內購置大樓，遭外界批評，該計畫暫時擱置。陽明今天表示，七堵辦公大樓已不敷使用，導致部門分散各地，購置辦公大樓屬中長期資本支出，相關計畫仍在研議中。

陽明媒體交流會今天在陽明七堵大樓登場，董事長鄭貞茂、總經理杜書勤等人均出席。

杜書勤表示，由於陽明業務擴充，加上部分海外文件業務移回台灣作業，七堵辦公大樓已不敷使用，導致總公司重要部門分散三地辦公。台北、基隆通勤耗時，加上七堵大樓附近容易塞車，又時常有貨櫃車經過，陽明確實需要購置大樓。

他進一步說，大股東沒有反對陽明買樓，只是盼陽明內部審慎評估。購置辦公大樓屬中長期資本支出，針對相關計畫仍在研議中，沒有侷限大樓地點在台北或是基隆；鄭貞茂說，「購置大樓計畫短時間不會有動作」，持續研究中。

另外，鄭貞茂也說，員工績效獎金、員工紅利等事宜，陽明內部均訂有相關提撥規範。陽明營運績效好轉後，持續改善員工福利，像是午間團膳改為免費供應，員工不需自付20元費用，並推出員工福儲信託，鼓勵員工長期投資與儲蓄，以及增加彈性上下班時間等。

展望海運後市，杜書勤指出，今年看法審慎樂觀，依目前來看，1月營運表現與去年同期相當，船舶持續滿載，市場供需狀況仍屬正向，全年營運向上。

陽明去年度資本支出約100億元，今年資本支出較去年翻倍；今年預計有6艘1.1萬TEU（20呎貨櫃）長租船交船，後續投入地中海、美東等航線，配合聯盟需求而定。

陽明指出，持續規劃相關造船計畫，不過，新造櫃計畫應會先出爐。（編輯：張均懋）1110105