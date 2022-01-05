陽明(2609)總經理杜書勤指出，以目前公司營運狀況來看，不敢講比去年好，但跟去年同期差異不大，全年審慎樂觀。

杜書勤今年新接任發言人職位，直接面對媒體。對於去年發生的一些情況也提出澄清，外界認為陽明都沒有規畫造船、造櫃，他表示，造船、造櫃會持續進行，但是這是營業機密，須綜合考量國際環保法規要求、能源發展趨勢及營運船舶汰舊時程，相關研議均持續且密切與董事會討論溝通，無法清楚說明，但缺櫃嚴重，造櫃會比較快。2022年陽明還有6艘11000TEU船舶待交付，整體運力規畫仍符合當前業務需要。

此外，杜書勤指出，陽明是THE聯盟成員，配置都要經過聯盟討論，所以造船或租船都有計畫進行，維持艙位一定供給率，這是聯盟成員義務。

對於購置百億大樓，杜書勤說明，因業務擴充且部分海外文件業務移回台灣作業，七堵辦公大樓不敷使用導致總公司重要部門分散三地辦公已久，購置適合大樓以利總公司各部門合署辦公確有其需要，也未侷限特定地點。100億元是好意自我設定的金額，不浪費下找一個實用的自用大樓，而不是亂花錢、買豪華大樓、也不是用來做投資目的。

此外，基隆港為陽明重要泊靠港口，目前所營運基隆西岸碼頭亦正重新整建，顯示陽明業務根留基隆之計畫不變。

陽明去年資本支出不到100億元，今年資本支出計畫超過200億元以上，涵蓋造船、造櫃、不動產、船塢維修等支出，但是否會完全執行，要看屆時需求。