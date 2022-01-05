日股周三收盤小漲。索尼(Sony)和豐田等藍籌股的上漲，彌補了科技巨頭公司在美國提前升息擔憂下的疲軟表現。

周三日經225指數收漲30.37點或0.10%，為29332.16點，指數多次跌到負數區間。東證一部指數漲9.05點或0.45%，為2039.27點。

新創公司Mothers指數跌5%，來到去年5月低點，主因為美國聯準會提前升息的壓力，成長型股票出現拋售。

Aizawa證券的基金經理Ikuo Mitsui說，美國利率可能很快上升，投資人開始拋出本益比太高的公司股票。另一方面，基本面強勁的公司吸引了投資人注意，例如豐田，該公司預計今年將恢復產量，而日元貶值也有助於該公司提升獲利。

豐田延續了漲勢，收漲2.57%，報2292日圓。豐田於2021年在美銷售首次超越通用，為通用汽車自1931年來首次在美國市場讓出年度銷售寶座。

索尼大漲3.67%，報1萬5520日圓，成為日經上漲最大貢獻者。該遊戲機製造商宣布，計畫今年春季將開啟一家新公司，作為進軍電動車市場的準備。

保險股領漲3.16%，為漲幅最多的板塊。市場預期，較高的利率將提升公司獲利。

在投資人押注聯準會升息，以抑制通膨的情形下，美國大部分的國債殖利率隔夜上漲。

科技權值股紛紛下跌。半導體設備供應商東京威力科創跌1.4%，醫療服務平台M3跌6.42%，醫療設備製造商Terumo跌2.17%。