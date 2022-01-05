烏克蘭東部前線戰壕。

俄羅斯10萬大軍集結烏克蘭東部邊界，普遍認為雙方人數、兵力懸殊，若俄羅斯入侵，烏克蘭沒有勝算，不過烏克蘭前線士兵並未因此士氣低落，誓言堅決抵抗俄羅斯。

路透社報導，烏克蘭東部前線戰壕附近的原野已經覆蓋上一層厚厚白雪，一名士兵仔細端詳木造戰壕頂部，戰壕內有一顆裝飾過的小耶誕樹，上頭有許多祝福留言，旁邊還有一隻貓，這是8年來持續對抗俄羅斯的烏克蘭前線戰壕景象。

雖然白雪皚皚，不過駐守前線的士兵氣勢高昂，化名馬丁的士兵表示，「我們的決心堅定不移，我們不會放棄我們的國家，我們已經為獨立奮戰了好長一段時間。」

馬丁說家鄉的父母及妻子都很擔心，他自己不打算永久待在前線，「我要擊退（俄羅斯進攻），然後返回家鄉，這樣我女兒之後才可以說：『哇，爸爸，你用自己的雙手阻擋了超級大國。』」

另一名化名歐雷（Oleh）的士兵不認為雙方戰事會升級，「如果他們展示肌肉、揮舞軍刀，那他們就不太可能會進攻，如果有人想攻打，他會暗中進行。」

烏克蘭軍隊準備好應戰。

另一頭駐守在烏東城市阿夫傑夫卡（Avdiivka）前線的士兵同樣士氣高昂，他們說已經準備好抵抗俄羅斯入侵。

27歲士兵亞歷山大（Oleksandr）說，「如果他們試圖突破我們的防線，我認為敵軍的損失會大10倍。」

烏克蘭平民也自願加入軍事訓練。

不只軍隊士氣高昂，烏克蘭民間也積極為可能爆發的戰事做準備，《紐約時報》（New York Times）日前一篇報導指出，烏克蘭官方正在建立民間抵抗勢力，在軍隊潰散之際繼續戰鬥。

參與集訓的志願人士來自各行各業及年齡層，包括老師、醫生、會計師、服務生等，他們利用假日赴首都基輔（Kiev）郊區的林地進行軍事訓練，目標在發生衝突時，能夠派出10萬平民志願者

51歲醫師尤茲基夫（Marta Yuzkiv）認為烏克蘭軍隊很強，但是仍不足以抵擋俄羅斯，「如果我們被佔領，我不希望發生，但我們會成為全國抵抗勢力。」

《紐約時報》指出，烏克蘭培訓平民的目的並非要戰勝俄軍，因為對烏克蘭來說這幾乎不可能，目標反而是威脅俄羅斯，嚇阻俄羅斯入侵。

路透社先前一篇分析文章也指出，雖然烏克蘭軍隊在人數及武器方面都遠不及俄軍，不過士氣高昂的烏軍將讓俄羅斯總統普丁為入侵付出代價，俄羅斯恐損失數千條人命。

報導引述軍事分析師指出，烏克蘭軍隊已經比2014年俄羅斯輕鬆佔領克里米亞半島時更精良、武器設備也更好，加上軍隊士氣高昂，他們不認為普丁會考慮完全征服烏克蘭。

斯德哥爾摩國際和平研究所軍事專家魏士曼（Siemon Wezeman）分析，俄羅斯入侵烏克蘭遭遇的抵抗規模將會和1990年代在車臣地區的軍事行動一樣，他說入侵像烏克蘭這樣民間社會都敵視、多數男性都受過基本軍事訓練的國家，俄羅斯不會輕鬆取勝，並且可能在戰事爆發初期就損失1萬人。