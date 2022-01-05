頭份市一名70歲黃姓婦人日前因透過網友介紹投資股票的管道，對方稱可以代為操盤，並保證獲利豐厚，婦人不疑前往郵局欲匯款12萬，郵局人員認為有詐機警通報警方到場，及時勸阻黃婦上當。

頭份分局警方是在日前接獲郵局人員報案指稱，局內疑有民眾遭詐騙案件，頭份派出所警員葉正豪、羅偉倫獲報趕往處理，到達現場後發現1名黃姓婦人神情慌張，經上前了解，黃婦表示是在臉書上認識一位網友，兩人結成LINE好友後，經由聊天過程中漸漸取得黃婦信任，對方乘勢告知黃婦有一個獲利豐厚的投資手段，僅需下載投資app並投入10幾萬即可獲利上百萬甚至千萬元，但需要先匯12萬元至指定戶頭由其代為操盤。

黃婦不疑有它，前往頭份某郵局準備匯款，郵局行員發現婦人欲匯款的帳戶，從12月初開始就有很多金流匯至此帳戶，且匯後立即被提領，行員驚覺有異，直覺是詐騙，因而私下報警以阻止婦人上當。

警方當下確認這是常見的「假投資真詐財」手法，當下全力勸阻黃婦匯錢，切勿聽信一個來路不明的陌生網友，黃婦才警覺大悟，感謝警方及郵局人員積極介入幫她保住積蓄。

頭份分局分局長呂育騰表示，本案能順利阻詐成功須感謝郵局人員的機警及員警到場後的調查及耐心勸說，並在此呼籲民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率的投資標的必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠，且獲利來源不明或獲利率顯然不合理的情形，即是詐騙的警訊，應立即撥打110或165反詐騙諮詢專線即時查證，切莫因貪圖高額獲利而掉落詐騙圈套。