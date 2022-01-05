南韓F-35A戰機機腹著地迫降

南韓空軍發言人說，1架F-35A戰機因電子問題，導致起落架故障後，駕駛被迫以機腹著地迫降。

據CNN新聞網5日報導，專家說，F-35身價達1億美元（約27.6億台幣），如今已有超過12國使用或訂購，但機腹著地迫降的事卻前所未見。一位不願證實，這架F-35在事故中是否受損的南韓軍官說，由於起落架沒有伸出，以致戰機緊急以機腹迫降。而另一名南韓軍官強調，儘管如此，這名F-35仍展現了高超的飛行技能，降落後平安離開。

身為義大利前飛官，目前擔任《航空家》（The Aviationist）網編輯的森席歐蒂（David Cenciotti）說，F-35以這種方式降落可能很難，而且很危險。而澳洲前飛官，現任葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）研究員的雷頓（Peter Layton）指出，F-35和F-16、F-18，或F-111戰機不同，它降落得真的很快。

The pilot of a South Korean F-35A jet fighter made an emergency “belly landing” at an air base after its landing gear malfunctioned. @BradLendon and @imgawonbae have the details. https://t.co/YQAV6bjrjt — CNN Asia Pacific (@cnnasiapr) January 5, 2022

雷頓說，緊急降檔系統不管用，或沒啟動令他十分訝異。而這位南韓駕駛沒彈射逃生，更令他感到意外。不過，他也表示，顯然韓方做了正確的事。南韓官員說，目前調查正在進行。

據洛克希德馬丁（Lockheed Martin）說，南韓初步訂購了40架F-35戰機，而2019年接收了其中第1架。

F-35有供空軍使用的F-35A，供陸戰隊用的F-35B和讓海軍使用的F-35C等3款。如今除了南韓外，日本、英國、澳洲、義大利、挪威、荷蘭和以色列等美國盟友和夥伴也都是F-35用戶，還有更多國家打算訂購。

對南韓來說，周二的F-35事故雖然是第一次，但它起碼還發生過另8起事故。而其中的最新一起，就是英國F-35B戰機11月從「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）航母上起飛後不久，便墜入東地中海。不過，駕駛安全彈射逃生。