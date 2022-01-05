台中二選區立委補選倒數，民進黨今中常會，黨發言人謝佩芬轉述身兼黨主席蔡英文總統會中催票，她強調，「務必集中選票，不要覺得不差你這一票」。

本週日為台中市第二選區的立委補選投票日，最後關鍵四天，林靜儀競選總部製作了兩支影片，希望藉由各位常委與黨員同志們的影響力來擴散，集中每一張在台中第二選區的選票，投給林靜儀，贏回正義。

謝佩芬轉述，今天的與會者看完影片後都深受感動，蔡主席也有感而發的說，林靜儀的人格特質就是非常的「無私」，為了多幫助一個人，她可以跑尼泊爾、印度、吉爾吉斯、吐瓦魯去為當地的人義診。作為一個醫師，林靜儀不只醫治病人的身體，也療癒病人的心理，不但醫好病痛，還有一種「永久保固」的用心服務態度。

蔡英文說，除了對病人無私、溫柔的奉獻，林靜儀也可以非常勇敢、強悍，在立法院捍衛對人民有利的政策和法案。靜儀也可以像個「俠女」，為惡質選風打抱不平。

她也拜託大家，一定要回家投票，要出門投票，要打電話給住在中二選區的親朋好友拉票；中二選區一定要集中選票支持林靜儀，台北市中正萬華的朋友記得對林昶佐罷免案投下「不同意」票。