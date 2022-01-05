近日地牛翻身，經濟部中央地質調查所公告位於南投、台南與高雄3條新活動斷層，分別是初鄉、口宵里及車瓜林，將國內活動斷層數往上拉升至36條。這3條新斷層鄰近有高鐵、橋頭科學園區、南化聯通管等重要工業與民生設施，地調所表示，雖斷層本身尚未劃設為地質敏感區，但仍要注意相關防震與基礎工程強化。

活動斷層依據活動年代證據，可分為第一類與第二類，前者是指1萬年內有活動紀錄，後者則是10萬內活動過。兩者雖稱一、二類，但無危險度高低分別，差別只在活動時間頻率。

地調所指出，車瓜林最近一次活動小於7500年前，因此被劃歸為第一類活動斷層，口宵里與初鄉則是1萬多年，為第二類斷層，但與車瓜林年代相差不大。

不過車瓜林、口宵里、初鄉，鄰近不少重大產業聚落或民生重大設施，像車瓜林斷層附近有高鐵路線、中鋼構燕巢工業區、橋頭科學園區，口宵里則鄰近曾文大壩、南化聯通管，初鄉旁邊有集集隧道、集集攔河堰等。

除了高鐵攸關行車安全，像是南化聯通管也很重要，不僅是曾文與南化兩水庫彼此互通管線，還可串連支援高雄，對南部地區供水至關重要，而橋科是半導體、電動車產業的聚落重鎮。

中央地調所代理所長王詠絢表示，這3條新斷層並未被劃為地質敏感區，只是先公告，讓國土規劃時參考，或是民間附近有大規模建設需注意，以強化建防震係數與基礎工程。

在此之前，地調所說，活動斷層的上盤處，破壞性大，錯動就可能造成房屋破裂的重大災害，相關單位在做新開發建設時應參考避開。