台南市議會5日火速通過民進黨議員陳怡珍特赦前總統陳水扁的臨時提案後，議會國民黨團雖然當場沒有反對，但事後以黨團名義指出，陳水扁保外就醫後，目前逍遙自在住在台南市的豪宅度餘生，對於一位因貪汙洗錢弊案曾被一審判處無期徒刑，並要求繳回2億元不法所得的被告來說，已經形同特赦，該黨團請阿扁先將不法所得繳回國庫，再談特赦。

國民黨團書記長李中岑、蔡育輝、蔡淑惠、王家貞、尤榮智、許至椿、方一峰、李鎮國等人，手持「請阿扁將不法所得繳回國庫」手板，要求貪汙不法所得一定要繳回國庫，再談特赦。

國民黨團指出，陳水扁涉及國務機要、家庭密帳洗錢及海外洗錢等案，到底貪汙多少？眾說紛紜，目前已查出的7億元，還被外界諷刺是「海角7億」，全案更歷經一審、二審、更一審，深受海內外矚目。

不過，阿扁自從保外就醫後，先住高雄，再回到台南住進東區豪宅，從他的臉書可以看到日子過得自由又自在，還常常針砭時事，已形同特赦，民進黨若真要特赦，請先讓阿扁將不法所得繳回國庫。

蔡育輝還表示，之前曾為湯德章公園的國父銅像被深鎖柳科一事槓上民進黨，並反諷民進黨把台獨當神主牌，卻為選票玩弄選民，還曾嗆民進黨有種就宣布台獨，建立台灣共和國；鑑於阿扁一直辯稱那些錢不是不法所得，而是為了建立台灣共和國作為基金之用，若果真如此，他將專程去向陳水扁請益。