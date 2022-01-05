台南市佳里區延平社區煮糖、炒糖體驗是參訪遊客最愛。（劉秀芬攝）

台南市佳里區延平社區煮糖、炒糖體驗是參訪遊客最愛。（劉秀芬攝）

台南市農業局輔導延平社區為產品設計新包裝，提升產品附加價值。（劉秀芬攝）

每到冬天，台南市佳里區延平社區空氣中瀰漫一股蔗糖香味。有「台南糖鄉」之稱的延平社區，傳承製糖文化，社區自種甘蔗製成手工黑糖等產品，煮糖、炒糖也是遊客最愛體驗活動，近年來每年有近2000人次遊客到訪，現正值甘蔗採收季節，台南市長黃偉哲也邀遊客到延平社區體驗採甘蔗及炒黑糖的樂趣。

台南市農業局長李建裕表示，延平社區自200多年前即種植大量甘蔗，並以糖廍發展製糖產業，因而有「台南糖鄉」之稱。延平社區總幹事姚志峰表示，社區2005年起為傳承推廣製糖文化，以石硨、孔明灶、竹材草寮打造仿古的「糖廍」，供參訪遊客體驗煮糖、炒糖，自製的相關產品也受到遊客喜愛。

李建裕表示，農業局運用農村總合發展計畫為延平社區手工黑糖、花生糖、芝麻糖、花生酥、芝麻糕及冬瓜露等產品進行包裝設計，以增加社區農產品賣相，提升產品附加價值，於誠品線上市集及農村好物網活動檔期亦受到消費者大量訂購。

農業局也輔導延平社區規畫新農遊路線，沿台17線軸帶與北門、將軍及七股區農村串聯成海線遊程，組成「南26埔漁農聯合陣線」，將製糖產業文化與北頭洋平埔族文化、七股區三股社區漁村文化結合，增加停留遊憩體驗內容，新遊程通過農委會水土保持局優質農村體驗品質評鑑。

姚志峰表示，社區目前甘蔗種植面積約1公頃，每年12月至隔年3月採收，產量約10公噸，由社區志工製作手工黑糖，販售收入是社區運作經費之一。今年在農業局輔導下，不僅產品換新裝，重新設計小旅遊路線，希望藉由跨區的體驗活動，帶給遊客新鮮感，讓聯合陣線社區互助互利，促進地方產業經濟發展。