屏縣府於校園打造學校社區共讀站，獲得滿意度94.6％的高度評價。（林和生攝）

屏東縣政府近日針對施政滿意度調查，其中教育類9項政策民眾滿意度平均高達8成8以上，繳出亮麗成績單，但知悉度多數不到5成，為此，教育處長江國樑解釋，家中有學齡孩子感受深刻，但顯然宣傳力度不夠，未來會持續加強，民眾也質疑，數字明顯被美化。

屏縣府近年來積極推動「新校園運動」，從改善軟硬體設備，提升校園學習環境，縣府施政滿意度調查中，教育類9項政策中，有7項獲得9成以上滿意度，顯示教育政策受到民眾肯定。

但調查也顯示，除班班有冷氣、國中小學營養午餐採用國產可溯源食材，及老舊校舍重建與廁所整建工程，3項政策知悉度超過5成外，其餘6項政策能見度不高。

擔任屏東縣議會教育文化小組的屏東縣議員陳揚表示，教育處努力不可抹滅，但華麗數字不知從何而來？也不能因此自滿，尤其縣內國中、小經常承辦縣府活動，導致行政工作量太大，反而忽略縣內行政業務，應該回歸正常教學。

江國樑解釋，民調是縣府委託具公信力民調公司進行調查，有效問卷1100份，但滿意度與知悉度有落差，是因為若有學齡學生家庭對於教育政策多數給予高度評價，或許是宣傳不夠，如何讓縣民更瞭解縣內推動各項教育政策，一起關心教育事務，是目前要務。

縣府民調亦蒐集受訪者期盼未來應增加何種教育建設及政策，其中以充實學校資訊教學軟硬體設施、營造安全校園環境、重視師資培育、培養學生健全品格及力求資源配置達到城鄉平衡為主，江國樑承諾，民眾建議都會作為政策擬定參考。