勞動力發展署桃竹苗分署協助民眾就業、創業，近1年來受疫情影響，分署所輔導的庇護工場、創業鳳凰與多元就業商家推出特色年節禮盒，8日將在桃園中壢區銀河廣場舉辦「過好年送好禮，良品市集歡樂購」聯合推廣活動，共34個單位設攤提供上百種年節禮品，歡迎民眾到場採購支持本地商家同時做公益。

良品市集歡樂購活動現場商品多元豐富，有地方農特產、烘焙糕點、有機蔬果、咖啡茶飲、手工美食、工藝文創、生活雜貨、童裝用品及寵物用品等，現場並提供試吃及服務體驗，可搭配成伴手禮盒，送禮自用兩相宜。為了衝人氣及拚買氣，現場更推出「良品禮盒特價搶購」、「早鳥排隊送園遊券」、「5倍券消費享優惠」、「消費滿額送好禮」及「摸彩送家電好禮」，消費滿300元除贈送精美禮品外還可參加摸彩，獎項包括空氣清淨機、氣炸鍋等，可使用振興5倍券消費享優惠。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署輔導的庇護工場及多元就業單位都是提供弱勢就業機會的團體，創業鳯凰則是本地創業商家，新年首場良品市集除提供優質商品，滿足民眾年節送禮採買需求外，現場還有表演節目，歡迎民眾來買好物做公益。