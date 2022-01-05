微笑山線今年找來拾心香研創辦人何欣潔、在地創作音樂人克里夫、聲音旅人蕭芸安，邀民眾一同打開五感探索山林。（新北市觀旅局提供）

新北市觀旅局推廣「微笑山線－好好．在山中」的山徑旅遊，今年邀請民眾走進土城、樹林、鶯歌、三峽、新店、中和的山區8條步道，在拾心香研創辦人何欣潔、在地創作音樂人克里夫、聲音旅人蕭芸安帶領下，打開五感體驗山林的綠意美好，6日下午2時開放報名，凡參加任一條微笑山線行程，即可獲得微笑山線徽章一枚，共開放500個名額。

觀旅局表示，微笑山線今年推廣的山區步道，包含中和烘爐地、新店和美山、土城賞螢及清溪步道等8條山徑，活動首次嘗試以視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺不同的感官角度，規劃出六大主題活動：「行．山之守護」、「賞．山之美學」、「聽．山之聲音」、「聞．山之氣味」、「品．山之味道」與「覺．山之能量」。

觀旅局長蔣志薇表示，今年活動集結在地學校、社區團體以及與來自各領域的藝術工作者跨界合作，盼透過豐富的五感體驗活動，帶著民眾重新與自然連結，感受山林氣息，好好的品味山中的每一刻，聆聽山野間的蟲鳴鳥叫，鼓勵更多民眾走進微笑山線。

「行．山之守護」由樹林、土城和中和的學校與在地團體帶領淨山活動，凝聚社區居民愛護家山環境的意識；「賞．山之美學」將帶領遊客從自然生長的野生花草中，感受山林自然美學；「聽．山之聲音」與聲音藝術家合作，分享微笑山線的聲音風景；「聞．山之氣味」與香氣故事設計師共同打造獨一無二的家山氣味小旅行，把山林氣息帶回家。

「品．山之味道」將於三峽舉辦茶席野餐活動，以野餐形式，享受微笑山線的美好；「覺．山之能量」活動，帶著旅客來場自然療癒旅程，感受新北家山的山林能量。相關訊息及報名方式可至新北市觀光旅遊網https：／／newtaipei.travel／查詢。