美國陸軍戰爭大學教授艾里斯（Evan Ellis）等人近日投書外交家。文中指出，儘管中國大陸發布《中拉2022至2024年聯合行動計畫》，希望藉由國防、金融、貿易等合作，拉近北京與拉丁美洲、加勒比國家的關係；然而，缺乏完整且負責的事前研究、貪腐以及無視當地住民與環境，恐成為大陸基礎設施建設弱點，進而演變北京經略美國後院的罩門。

12月7日，在第3屆「中國─拉美與加勒比國家共同體論壇」落幕的幾天之後，大陸外交部公布《中拉2022至2024年聯合行動計畫》；其中，詳細描述北京將如何透過國防、金融、貿易、公共衛生與文化交流等領域的合作，擴大與拉丁美洲、加勒比的友誼。

※厄瓜多狀告陸企

同日，拉美當地媒體卻報導，厄瓜多政府狀告大陸企業「中國水利水電建設集團」，在科卡科多辛克萊水壩(Coca Codo Sinclair)的建設過程使用品質不合格的鋼材，導致機械設備出現7648道裂痕，嚴重威脅厄瓜多的環境與經濟。

科卡科多辛克萊水壩建於2016年，除7000多道裂痕外，它也造成科卡河侵蝕，蓄水量更是不達當初承諾的數字。甚至，侵蝕讓厄瓜多被迫將最重要的2條天然氣管線關閉，從而威脅厄瓜多履行出口合約的能力。目前，美陸軍已派出工兵部隊，協助厄瓜多政府減少侵蝕的影響。

※要資金還是環境風險

兩件事件凸顯拉美與加勒比各國政府面臨的兩難：一方面，希望引進大陸資源，為國家發展與其他目標提供足夠資金；另一方面，與大陸企業接觸恐怕帶來非常現實的風險。

中國大陸在拉丁美洲的一系列基礎建設項目中，科卡科多辛克萊水壩只是眾多失敗、出現問題甚至停擺的案例之一。大陸投資或管理的建設，是否不承比例地出現各種問題？透過該案例的分析，可以發現缺乏透明且負責的調查、貪腐、無視當地住民權利，以及忽視環境保護，往往是與中國大陸合作的問題。

※沒有進行完整評估

早在1992年，厄瓜多就委託研究單位針對科卡科多辛克萊水壩的建設，進行可行性研究。在其中1項研究中，警告建設項目會對科卡河供水產生不利影響，並造成「逆向侵蝕」(regressive erosion)，使得河床侵蝕與上游土地遭削弱。

然而，「中國水利水電建設集團」在2010年開始建設時，不是沒有進行脆弱與風險評估，就是忽略先前研究中警告的風險。

大陸「一帶一路」工程約有35%在建設過程中遭遇瓶頸，包括貪腐醜聞、勞工經驗不足或違規、環境問題與公眾抗議。圖為大陸與巴國在巴基斯坦瓜達爾簽署諒解備忘錄，陸方在瓜達爾港援建一座海水淡化廠簽署執行協議。(圖/新華社)

2015年，厄瓜多審計長在水壩的分水井上發現7000多道裂痕，凸顯該大陸企業使用的工程材料很可能有品質瑕疵。同樣的，先前研究就已經點名的水文風險，大陸企業也充耳不聞。

2020年，科卡河流量開始受到嚴重影響，導致聖拉婓爾瀑布乾涸，連帶的跨越厄瓜多的輸油管線系統與重質原油管線破裂。這些不但讓厄瓜多石油供應喊停，更影響生態環境。因此，厄瓜多在2021年決定狀告「中國水利水電建設集團」，並將案件提交國際仲裁。

無獨有偶，厄瓜多其他地方的多處水電建設也相繼出現問題，最終導致厄瓜多政府以違反合約承諾為由，對「中國水利水電建設集團」祭出痛罰；包括因未履行承諾而自Quijos水壩建設撤出，取消大陸企業在Chone的建設項目。

※貪腐與愛利用關係

2018，《紐約時報》披露參與科卡科多辛克萊水壩建設計畫的官員，因收賄而遭調查獲入與的事實。甚至，更有錄音帶暗示厄瓜多副總統葛拉斯（Jorge Glas）疑似收受中國人的賄賂。

同樣的，委內瑞拉也有無數可疑、不透明的建設項目，其中資金流向不明，但建設卻未完成。最明顯的例子就是大陸「中國工程國際」承包水稻生產。2018年9月，委國法院裁定必須支付只少1億美元，以確保該項目的順利完成；不過，最終卻未曾生產任何產品。

總金額高達1000億美元的尼加拉瓜運河也同樣暴露這樣問題。透過與尼加拉瓜執政者奧蒂嘉的家族關係，進而擺平該國國會，大陸富豪王靖於2014年獲得授權，興建耗資1000億美元的運河。

不過，該項目最終因無法吸引外部投資者而於2016年憑空消失；但就在2021年11月，王靖再度亮相並主張持續該項目建設。

文中更引述統計，指稱大陸工程的貪腐活動不只在西半球；若放諸全球來看，大陸「一帶一路」工程約有35%在建設過程中遭遇瓶頸，包括貪腐醜聞、勞工經驗不足或違規、環境問題與公眾抗議。

瓜達爾位於巴基斯坦俾路支省（Balochistan）。這是一個位於阿拉伯海沿岸，荷莫茲海峽外側的港口。瓜達爾被定位為「一帶一路」中巴經濟走廊(CPEC)的關鍵節點。(圖/路透社)

※無視社區、原住民與環境

大陸在區域項目一再引發原住民、環保主義者與社區的抗議，往往與其環境、土地、水資源的處理方式有關。在玻利維亞，大陸企業違反對塔卡納人的承諾，破壞在當地經濟佔有重要地位的粟樹林，導致動物大規模遷徙。在玻利維亞採礦區，大陸使用粗製的擋土牆最終倒塌造成18名工人受傷，更汙染礦區。

作者認為，大陸政府與陸企的確有吸取教訓並調整商業模式，卻沒有根本地改變做法。例如，大陸偏好與當地政府締結姊妹市、利用華僑社區等建立公私夥伴關係，以減少對銀行體系的依賴，進而進行建設項目。

但是，缺乏嚴密監督、完整調查、貪腐充斥，以及不完整的事前調查與不尊重原住民及環境，這都引發在地國的不信賴感。事實上，北京近日遭指控對29個國家進行駭客與間諜活動，其中有17個就在拉美與加勒比地區。

當然，以北京商品採購能力的重要性，挾帶龐大的投資與信貸金額，拉美與加勒比國家想完全斬斷與大陸企業的業務往來完全不可行。但前述前科不免讓區域政府在與北京進行電信、網路等與國家安全相關的合作時，難以深化信賴。