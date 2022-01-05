三、降低對利率的敏感度和外匯風險對債券格外重要。債券部分，盡量布局利率敏感度和外匯風險低的債券將是投資關鍵。綜觀2022年，債券的報酬率基本上有可能與目前收益率相仿，因此避免下跌或違約風險是關鍵。其中，亞洲美元高收益債將是相對首選。作為信用品質相對較高、利率敏感度較低的資產類別，這些債券提供相對的吸引力，其次則是美國和歐元區高收益債。而美國短期債券收益率攀升及聯準會政策上調的預期，意味著未來1-3個月美元仍有短期走強的機會，因此在債券佈局上，也建議偏向將外匯風險配置降至最低。

四、以多元資產收益策略獲得適度的報酬應對通膨風險。伴隨著政策利率攀升（渣打預計聯準會2022年升息一次）的預期，渣打銀行也建議投資人在2022年調整投資收益策略時，將股票報酬更趨溫和及通膨與債券收益率風險升高納入考慮，適度增加收益具吸引力的歐洲高息股票，並考慮納入掩護性買權策略以創造收益的機會。多元投資的觸角也可適時加入亞洲高收益債，同時可考慮將次順位和利率浮動債券納入投資組合來應對通膨和升息的風險。

五、特定產業與主題投資的潛力依舊存在。除了前述四項基礎資產配置外，渣打銀行財富管理團隊也根據產業策略和較長期（3-5年）的投資目標，探詢額外的機會投資。針對美國市場，渣打看好科技業的前景。儘管公債利率攀升可能仍對科技業評價面帶來不利影響，但企業的盈餘成長前景可望抵消負面效應。中國市場方面，非必需消費品和工業則是可以納入擴大投資的版圖。由於中國的非必需消費品領域已經渡過高度監管的風險，在中國官方政策轉向求穩、適度由緊轉鬆的背景下，該產業有機會重啟成長，而工業投資類別則須注意與政策重點保持一致。歐洲部分，相對看好科技、非必需消費品、工業和金融，其中，歐洲的金融業可能受惠於歐洲央行的寬鬆政策而獲益。至於另類投資方面，較長期的主題式策略性股票配置也是投資人可以考慮的方向。在「氣候變遷」的基調下，水資源短缺、電動車和基礎建設、綠色資本支出的投資值得考慮；偏好「擁抱數位化未來」的主題則可以留意5G/物聯網、網路安全、金融科技和區塊鏈領域的投資機會。而中國政策調整主題則有望帶動高科技製造業、綠色能源和網路公司相關的投資機會。