歌壇天王王力宏、羅志祥接連被爆出私生活淫亂，還有偷吃、約砲等行徑，形象及演藝事業跌至谷底，兩性作家欣西亞在臉書拋出議題：「如果出軌絕對不會被發現，你會偷吃嗎？」立刻掀起網友議論。

兩性作家欣西亞拋出議題：「如果出軌絕對不會被發現，你會偷吃嗎？」引起正反兩派網友議論，「會偷吃」的人覺得既然另一半不會知道，等同能為所欲為，享有「單身自由」之外，同時享有家庭和固定伴侶，更不用顧忌對方得知真相後的傷害，魚跟熊掌兼得下有何不好？不過，欣西亞強調僅限於跟偷吃對象是沒有感情交流的炮友，並將已婚或死會身份保密到滴水不漏，才比較容易做到。

但「偷吃不會被另一半發現，仍舊選擇不做」的另一派，欣西亞強調是不想遭受良知譴責，導致有罪惡感產生，這類人會在道德上拿捏分寸並自我約束，畢竟選擇對另一半誠實的人，主要是無法背叛自己，也不會做出背叛別人的事，並且對另一半仍有感情存在，倘若沒有罪惡感的話，就不會想考慮這麼多。

對此，網友紛紛回應：「偷吃是追求刺激感，會偷吃，就不會有良知與罪惡感」、「如果連偷吃都沒有什麼感覺，就像和老婆做一樣，偷不偷吃都一樣了」、「那些說不會偷吃的，都是因為沒受到過誘惑」、「偷吃不是看會不會被發現才偷吃，偷吃往往是吃了才偷」。