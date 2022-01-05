饒舌暖男HowZ（左一）與「大嘻哈時代」亞軍SOWUT（左二）將於本周六舉行家族演唱會。（KKLIVE提供）

甫發行新專輯《帶光者》的HowZ，與奪下《大嘻哈時代》首屆亞軍的SOWUT，即將聯合兩人所屬廠牌NXWV新浪潮旗下所有嘻哈音樂人，於1／8（六）舉辦首場家族演唱會《NXWV 2022 TAIPEI CONCERT》。日前釋出由HowZ、SOWUT等人為這次演出所創作的主題曲〈NXWV CYPHER〉，特邀好友、也是《大嘻哈時代》評審的熊仔，攜手rgry與FINX182跨刀助陣，而這樣華麗的演出陣容將於本周六演唱會首次完整呈現於舞台上。

作為NXWV新浪潮的首場家族演唱會，除了可以看到HowZ、SOWUT、SiNNER MOON、PONY5IBE與PEATLE等五組廠牌音樂人演出，這次還邀來PIZZALI、蛋頭BG8LOCC與嘻哈團體Multiverse等三組嘉賓，HowZ老神在在、不擔心光芒被其他人強壓過去，而SOWUT更是自信滿滿的說「我就是風格最強烈的人」！

在這支MV中，每個音樂人都有各自的代表色，例如SOWUT是耀眼的白色、PEATEL與SiNNER MOON則是代表熱情與帶點侵略性的紅色，而HowZ則是柔和的黃色。HowZ解釋這個顏色是延續自己的新專輯概念，而這樣不慍不火就猶如他的音樂所傳遞的溫度，猶如他的2022代表色！HowZ也分享這次能跟一群好友拍攝MV非常開心，但周一大夥在看MV初剪的時候，竟遇上北台灣六級地震，讓大家紛紛笑說這是預告現場演出絕對「震」撼！