房地產代銷產業龍頭海悅國際（2348）今（5）日公布2021年12月合併營收，達9.5億元，其中代銷收入6.2億元、認列子公司「微笑海悅」營建收入為3.3億元；累計1~12月合併營收達60.96億元，其中代銷收入達49.9億元，全台佈局效益顯現。

海悅挾全台建案持續去化挹注，包括台北市《亞昕x新潤擎天森林》、《敦仰》、《帝璟苑》、新北市《新潤莫內花園》、《宏普Garden Park》、《三松Jade park》、《聯上澐朗》、《嘉潤青翠》、《A3光點》、桃園市《亞昕喜徠登》、《新潤君頤》、《新潤捷韻A10》、《大華首捷》、《竹城A7甲子園》、台中市《浩瀚湖濱城》、《大陸豐蒔》、台南市《桂田磐古2》、《允將海安》與高雄市《太子雲極》等房市潛力區域之建案，帶動2021年12月代銷收入達6.2億元。

雖去年受到本土疫情影響，然代銷本業受惠全台接案，保持市場敏銳。

2022年海悅全台建案尚可銷售案量逾812億元，加上後續進場，包銷22個建案總銷金額約1195億元，總計可銷售案量近2000億元。