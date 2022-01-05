俗話說「小寒小寒，無風也寒」，冬至雖為陰極之至，不過要說冷，冬至後的小寒、大寒才會真得冷。排除異常氣候不說，根據氣象局統計，臺灣最冷的日子，大多落在一月底。小寒，還只是開端。

●提防殘冬黑時間 要用身心去感覺、回應季節的變化

天冷了，就不要還像熱天時一樣，堅持早上六點起床去慢跑，要注意「殘冬黑時間」對人體的影響。像是高血壓、心血管疾病患者，就要特別避免冬日清晨的劇烈運動與猛烈的情緒波動。

除了心血管較弱的人要和緩、心平氣和的度過冬天，肺部虛弱、體質虛弱易感冒的人，若農曆年前工作量暴增特別累，能休息時就不要到處亂跑。最怕累了一天還勉強自己去參加一場又一場的尾牙。想睡就睡不是偷懶，是保命！

順應寒冷季節，睡跟吃的大原則是「早睡晚起」、「避免減肥挨餓」，要減等春夏再來減， 平常吃七八分飽為宜。小寒養生，最重要是讓自己熱起來。

●暖心暖身體，提高體溫這樣做

人擁有美妙的自癒能力，但如果體溫太低，自癒力、免疫力就會大打折扣。靠這些招數升溫，一起來做看看。

.第一招，不必刻意在寒冷的清晨起床運動，只要減少搭車、多步行。有空時穿上好走的鞋去走路，走到全身暖呼呼這樣就可以。

.第二招，夜晚入睡穿襪子保暖，這樣還能更容易進入熟睡狀態。日常衣著不露肩不露肚，帽子圍巾拿出來用，善用物理方式阻絕寒氣入侵。

.第三招，許多消炎止痛藥都有解熱的功能。務必檢視自身狀況，若無特殊需求，就別讓這類藥物一直把體溫降下來。

.第四招，去冰飲改喝熱湯。啜飲溫熱開水代替可樂或其他含糖飲料。多選燉煮的溫帶地區料理，少吃涼拌的熱帶地區菜餚。找出能讓自己溫暖發熱的食物類型，可能是薑湯，或許是一杯Whisky。像我自己冬天吃火鍋時，經常加點一壺溫清酒。

.第五招，靜心理氣。我們常說心寒心寒，事實上，若心鬱悶、冷漠、貪婪、厭世、傲慢，或是長期處於緊張不安的狀況，還真的會使體溫降低。不妨透過種種利益他人的行為舉動，或是善意的念頭，從暖心下手，也能使身體逐漸暖活起來。

預防醫學專家洛桑加參醫師提醒，冬季養生大原則是「早睡晚起」、「避免減肥挨餓」，要減等春夏再來減， 平常吃七八分飽為宜。小寒養生，最重要是讓自己熱起來。(圖/時報出版提供)

●暖心居然能暖身？跟自律神經與氣血運行有關

試著回想，當暴怒、緊張時，是否曾有手心冒冷汗，或身體發冷、發抖的經驗？這就是心念影響體溫的狀況之一。當你利他、為他人奔走、保持善念、轉化自私狹隘的想法、放棄執念時，你的熱心、熱血，有助於令身體維持在較為良好的健康狀態，非常神奇，不自己試試看不知道。

●好油防乾裂，回歸幼嫩天然肌

遇到比較乾燥的冬天，很多人經常這裡癢那裡癢，抓不停，搞得自己很煩躁。含類固醇的藥膏初期確實能止癢，但用久了皮膚會變得更乾更癢，而各種抹起來涼涼的藥水，只有在涼的時候不癢，水分揮後後，也是會繼續乾癢。含有消炎成分的使用上更要謹慎，若讓體溫下降，血液循環變差，皮脂腺分泌也會變差，到頭來還是一樣更乾更癢，根本沒有解決問題。那要怎麼辦？

看起來很難辦的問題，其實都有最單純的答案。皮膚要的不多，給它好油就對了！我常在剛洗完澡或睡前塗上一層亞麻仁油，尤其冬季皮膚較為乾澀緊繃的時候。

老人家上了年紀，若自體分泌的油脂不夠，我也都推薦他們擦油。除了亞麻仁油，我平常喝來顧胃的苦茶油，也適合拿來擦。

擦的抹的跟吃的一樣，越天然、化學添加越少越好。有人乾癢脫皮，不只是因為季節的關係，還有可能是對某些化學成分過敏，兩個因素相加起來，才會癢得那麼厲害。

有人敷面膜敷到過敏的、擦乳液過敏的也有，過敏是一種發炎反應，應避免它成為常態。請將保養品斷捨離，如果擦了、敷了皮膚會癢，成分太複雜的那些就不要用了。回歸天然油品，拿掉肌膚不需要的成分，也等於是在幫自己清除過敏源。

※本文節錄自/《靜心・淨心：52周的修煉，一年後與完美的自己相遇》/時報出版。