台積電股價蹲了近1年，終於在2022年頭2天漲了41元，有機會越過679元的高點嗎？手中有股票的要抓住這一波法說行情入袋為安嗎？資深分析師表示，台積電下周四(13日)法說會預期會交出亮眼成績單，最好可以先拉回，法說會後才是關鍵，手中有台積電的視持有部位多寡來操作，沒有台積電的待股價拉回至跳空缺口買進。

台積電自去(2021)年1月21日創下679元高點後即蟄伏1年，無論大盤如何高低震盪，似乎都與台積電無關，沒想到新的一年才剛開始，股價就動了，啟發投顧副總經理李永年在《理財達人秀》節目中回答主持人李兆華問台積電有沒有機會再漲得更高時透露「有機會」，他表示，下周的法說會預期表現不錯，這也是外資前2日大買的原因，但他覺得接著最好可以先拉回，重點在法說之後，才是真正關鍵，如果法說會後還能繼續漲，表示外資完全認同。

雖然小股東對護國神山抱持肯定，但還是擔心手上的股票會不會像去年679元高點沒跑，被套一整年的情形，李永年說，如果手上持有部位很多，例如占資金比重很高的，就一直等到量價失控時再出就好；如果持股部位不多、想要加碼的，可以等回檔到642-637元時買進，這個價位是前一波高點638元，以及前2天的跳空缺口的位置。

由於台積電法說會是重要關鍵，李永年表示，如果股價在法說會前突破679元，建議暫時先調節持股的1/3-1/2；如果法說會利多出盡反轉回檔，就先停利出清，等過完年再觀察；如果法說會後股價持續上漲，則建議續抱至量價失控再出場。

目前手中沒有台積電的要趕快上車嗎？李永年說，一樣等股價拉回至642-637元時買進，但萬一跌破631元，就先退出，至於小資族也可以買零股，萬一覺得台積電已經接近高點，實在買不下去，那就留意台積電相關概念股，包括矽晶圓的中美晶、半導體材料代理通路商崇越，或是載板夥伴欣興等。