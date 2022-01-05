一般而言，車牌的英文部分是按順序編排，不過在推出新式的三碼英文車牌後，由於可組成許多有意義的單字，讓公路總局決定提前將部分特殊車牌公開標售，過去就有如VVV、BMW等字的車牌陸續標售，其中2016年就曾以89萬元賣出BMW-8888的鐵支牌，為國庫進帳不少收入。今年在農曆年前，再度出現BMW開頭的車牌以及多組特殊數字牌，看準民眾過年換新車的熱潮，可望再度為國庫進補。

「VVV-5678」以25.1萬元標出。（圖／翻攝自監理站）

首先是今天上午決標的新竹區監理所推出「VVV」車牌，總共賣出21面車牌、進帳67.8萬元，其中VVV-5678的連號車牌以25.1萬元標出，次高者則為VVV-5599的20.2萬元。而緊接著會開賣的車牌，決標日期都在下周，其中台中區監理所推出「BMM」、嘉義區監理所推出「BMW」的特殊號車牌，兩組車牌都常見於BMW車款上使用，不過數字部分較不吸睛，台中區的「BMM」大多是如2233之類的「Two Pair」車牌，只有「5757（諧音：有錢有錢）」、天字第一號「0001」與六六大順「6666」三組車牌較有看頭；而在嘉義區的「BMW」則只有1199一組「Two Pair」，其餘皆為一般車牌，不過提供的車牌數較多，一共有25面供民眾競標。

如果當不成BMW車主，也可以買張BMW車牌來過過乾癮！（圖／陳彥文攝）

根據公路總局的號牌標售規定，號牌分為三級，第一級為鐵支牌，標售底價為6000元，第二級為「Two Pair」牌與連號牌，底價為3000元，而第三級則是車主可在公告標售號牌的區間自由選號，底價同樣是3000元。得標者須在決標後24小時內完成轉帳付款，並於三個月內請領牌照，否則視為流標。