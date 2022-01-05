2022年第17屆WSBL女子超級籃球聯賽將自1月17日起在台北體育館開打，中華民國籃球協會也公布完整賽程，本季將在台北體育罐和板橋體育館進行例行賽，季後賽地點也是板橋體育館，整個賽季最晚於5月6日結束。

本季WSBL依然是國泰人壽、中華電信、台元紡織及台灣電力4隻娘子軍爭奪冠軍榮耀，例行賽進行6個循環，1月份的例行賽在台北體育館進行，3月起移師板橋體育館到季後賽結束，例行賽戰績前兩名隊伍直接晉級冠軍戰，第3、4名打季軍戰，冠軍賽及季軍賽都是採取3戰2勝制。

中華籃協針對本季WSBL賽程進行變革，例行賽增加至6個循環，其中3個循環安排在周五到周日的假日檔期，方便球迷進場觀賞比賽，因應協會球團管理辦法的修訂，WSBL自今年度起開放華裔球員參賽，台元隊報名首位華裔球員宋佩欣，未來希望可以引進更多海外華裔球員回台參賽，強化WSBL競爭力。

隨著選秀制度的推行及各隊保護名單球員陸續畢業投入WSBL賽場，本屆各隊戰力也獲全面提升，衛冕軍國泰加入旅外回歸的黃英利與徐玉蓮(保護名單)、沈欣，台元則是補進旅外球員黃品蓁、林蝶(保護名單)、中華電信報名了3位選秀球員陳怡萱、楊婉琳、吳采庭，台電新增選秀狀元謝津宛。