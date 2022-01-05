新北市67歲劉姓、65歲黃姓男子3日晚間同桌飲酒，凌晨時一同搭乘Uber返家，途中2人因車資問題爭吵，黃男出手毆打劉男，再將劉男丟包在其新店區住家社區外，路人發現劉男路倒向警消報案，救護人員到場見劉男已無生命跡象，送醫急救仍告不治，死因仍待解剖確認。事後警方循線逮捕黃男，依傷害致死罪嫌送辦。

警方調查，3日晚間劉、黃男共5名友人在三重區聚會飲酒，4日凌晨劉、黃2人因酒醉叫車離開，黃男計畫先送劉男回新店，自己再搭車回中和，途中2人為了誰該付車資起口角，黃男遂出手毆打劉男，隨後車輛抵達劉男新店安祥路住處社區外，黃男便將已不省人事的劉男拖下車，丟包在路邊，自己再上車回中和住處。

警消接獲通報民眾酒醉路倒，到場發現劉男已無呼吸心跳，遂送往安康耕莘醫院急救，急救後仍告不治。經報請檢察官相驗，死者臉部有擦挫傷與淤傷，詳細死因仍待解剖釐清。

警方事後循線查出黃男身分，並通知到案說明，偵訊後依傷害致死罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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