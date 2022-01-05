台北愛樂合唱團藝術總監杜黑表示，他的人生很幸運，能把興趣和工作結合在一起，24小時與合唱為伍也不會累。（李欣恬攝）

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，她在1986年留學剛回國時，杜黑就大膽地錄用她，找她當歌劇、音樂劇的導演，是願意給年輕人機會的前輩，深深影響她。（李欣恬攝）

台北愛樂合唱團成立至今滿50年了，藝術總監、國家文藝獎得主杜黑表示，能從事合唱工作是幸運，「在這個講究勞權的年代，大家對工作過勞有意識，但如果要我一天24小時做合唱工作，我也不會累，因為我的工作能和興趣結合在一起，這是我比別人幸運的地方。」

杜黑表示，相較於小提琴、鋼琴等，過去合唱藝術並不是主流的音樂學習科目，「我去美國讀合唱指揮碩士時，還有人說讀合唱會餓死，也有老師要我不要回國了，但後來回國後，開始帶學生唱，也有學生一唱就不離開了。時間也真的過得很快，本來是18歲的學生，怎麼一眨眼就變成阿嬤了呢。」

杜黑現年77歲，畢業於美國伊利諾大學合唱指揮碩士班並進入博士班，他在1981年返國，於1983年接任台北愛樂合唱團指揮，他表示，台北愛樂合唱團一路從兒童團、少年團、青少年團、青年團、室內團、大團拓展到樂活團，「橫向的合唱團不僅是發展的根基，藉由合唱的力量來推動台灣的音樂，我們也成立管弦樂團、歌劇、音樂劇等，透過不同音樂形式帶來全方位的藝術表演。」

而團隊50年來的累積，曲目也很驚人，杜黑表示，團隊唱了那麼多經典又難度高的作品，令國際樂壇都驚豔，「除了合唱音樂，我們也組了自己的青年管弦樂團、少年樂團與少年弦樂團，等於是一條龍的方式培養大型合唱管弦作品的演出經驗，這都要感謝許多人的幫忙和美麗的牽成。」

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，她在1986年留學剛回國時，杜黑就大膽地錄用她，找她當歌劇、音樂劇的導演，「他從來沒看過我的作品，仍大膽錄用我，這不是因為我們在美國是學長、學妹關係，而是杜黑老師認為要給台灣音樂界、表演藝術界注入一些新的漣漪和火花，這樣到了今天不僅在我身上起了作用，還讓我知道要大膽地敢用年輕人，讓年輕人有機會。我真心感謝他，也期待台北愛樂下個半世紀變得更亮麗、更耀眼。」

近期台北愛樂合唱團50週年開季音樂會《聲之華》，將於1月10日在台北國家音樂廳登場。