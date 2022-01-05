Omicron病毒入侵台灣，國民黨主席朱立倫今天表示，「面對新一波疫情，我們準備好了沒有？政府有沒有記取教訓？依據統計，美國昨天就多了108萬人染疫，這是非常嚴重的事實，我們也必須做好最萬全的準備」，民進黨不能再陷民眾高端白打噩夢，台灣要國際認證的「次世代疫苗」。

朱立倫憂心，新變種新冠病毒Omicron來襲，美國前天單日就有超過100萬例新感染，創下所有國家單日最多的新增病例，「我們的防疫應變準備好了嗎？」

他指出，現在符合資格打第3劑疫苗的有近50萬人，其中有近半是醫事人員，但目前全台灣只有17萬人打了第3劑，約莫0.7％。也還有很多醫事人員仍在打第3劑跟等次世代疫苗之間猶豫，因為防疫指引模糊而舉棋不定。

他提醒政府應積極做好防疫規劃，正面迎擊即將到來的疫情風險，首先，第3劑疫苗當然要繼續施打，但針對變種病毒的次世代疫苗必須盡快多元採購，已有去年「嘴上採購，手裡沒貨」的前車之鑑，台灣不能再次「晚了一步」。

其次，在已洽購、洽談的新冠口服新藥部分，必須要儘速訂立合約，確認購買數量及到貨時間，並公開相關資訊，讓醫事人員與國人安心；再者，高風險產業及醫事人員仍在打第3劑跟等次世代疫苗之間猶豫，請政府承擔起防疫責任，給予明確指引，以便國人共同防疫作戰。

最後，在防疫旅館的部分，目前全台仍有4分之1、約100多間的防疫旅館有缺失需要複驗，而防疫旅館量能在面對春節返國潮的情況下恐更有壓力，中央應該積極主動與地方政府協調，不能留下推坑卸責的空間。