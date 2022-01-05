有農地工廠的廠商今天召開記者會，指稱「農產業群聚地區」要消滅農地違章工廠，對此，地球公民基金會指出，說法顛倒是非，罔顧長期以來農地違章工廠破壞台灣農業生產環境、扼殺台灣糧食安全的事實，況且在去年5月，「農產業群聚地區」就已在同一夥人的抗議下增加但書，放寬就地合法的資格，允許「位於群聚地區邊緣」以及「已經取得臨時工廠登記」的工廠，都可以繼續在「農產業群聚地區」申請就地合法。優良農地範圍一再縮小，就地合法資格不斷放寬，繼續被這些廠商以「弱勢」之名、行破壞優良農地之實。

地球公民基金會說，這些廠商若已存在優良農地上超過十年，在2010年《工廠管理輔導法》第一次修正時就有機會申請合法，讓農地違章工廠於2012年前可以申請「臨時工廠登記」，慢慢就地合法的權利。2013年違章工廠不願納管，申請進度不佳，立委們再度修法展延落日，延長期限至2015年。違法廠商一共有5年時間申請就地合法，但廠商卻心存僥倖，隱瞞自己一再罔顧曾經給過的機會，扭曲事實、欺騙社會大眾。

地球公民基金會提及，2019年《工輔法》修法，2016年5月20日前的既有低污染農地違章工廠可以申請納管、就地合法，造成農地破碎與流失與社會極大的爭議，民進黨政府當時為了顧及農業生產環境，捍衛台灣糧食安全，劃設出「農產業群聚地區」，明令此區域不適宜設立工廠。

地球公民堅決反對「農產業群聚地區」又再次被放寬，軟土深掘。即將上路的國土計畫，也在積極劃設農業發展地區，以守護糧食安全，但卻不斷被霸佔台灣優良農地10多年的違法廠商坑殺，在疫情嚴峻與氣候變遷之下，呼籲民進黨政府，為了守護台灣糧食安全，更應該嚴守優良的農業生產環境，不可棄守農業生產環境。