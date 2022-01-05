跨年夜竟成分手夜！1名女網友跨年夜當晚加班到11點多，提著消夜匆匆趕到男友家中竟撞見「男上加男」的畫面，男友正與「1名男子」性交，該男子的身分還是她的國中好友，當初就是她介紹2人認識的，男友雖事後不斷道歉並稱想與她過下半輩子，她仍決定分手。

該女網友在Dcard上發文表示，跨年夜當天她與男友相約在家裡看煙火，當晚她加班到晚上11點多，匆匆帶著消夜回家，在打開家門的瞬間竟發現男友與「1名男子」正在發生性行為，「竟然看見男上加男的場景，偷吃對象還是我從國中就同班很好的男性友人」，她當下感到相當崩潰。

1名女網友跨年夜當晚加班到11點多，提著消夜匆匆趕到男友家中竟撞見「男上加男」的畫面，男友正與「1名男子」性交，該男子還是她的國中好友。（翻攝自Dcard）

男友事後傳訊解釋「我以為是妳邀請他來，才讓他進門，我不知道他會突然…我也一時沒有忍住」，男友說是真心想與她過下半輩子。（翻攝自Dcard）

該女網友說，事後男友仍試圖挽回感情，男友傳訊解釋「我以為是妳邀請他來，才讓他進門，我不知道他會突然…我也一時沒有忍住」，男友說是真心想與她過下半輩子，讓她當下十分猶豫是否該原諒男友，不過沉澱了幾天後仍決定提出分手，「幾年的感情要馬上說不愛是很困難的，剩下的就交給時間來沖淡吧」。

其他網友則留言說，「放生好嗎，不管甚麼狀況，他今天的舉動就是背叛」、「如果他出軌對象換成是女生，妳不能接受的話，那憑甚麼對象是男生，妳就要催眠自己接受」、「裝睡的人叫不醒，如果不想分手，那就留著過年，或許會看到更多男上加男解鎖更多姿勢」、「先不管他到底是雙性戀還是同性戀，反正都是出軌一樣爛」。