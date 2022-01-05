韓股周三出現近兩周最糟糕的表現。美元走強和美國債券殖利率上升，拖累了科技股表現。機構投資人也延續了對除息股票的拋售。韓元跌至12周新低，韓國基準債券殖利率升。

周三南韓KOSPI指數收跌35.27點或1.18%，為2953.97點，為12月20日以來最大跌幅。

主要權值股中，三星電子和SK海力士分別跌1.65%和2.33%。網路平台公司Naver跌2.87%。

在少數上漲的公司當中，現代汽車漲1.67%，EV電池製造商樂金化學漲3.11%。

根據交易所資料，機構投資人賣超1.34億韓元(約11.2億美元)，為連續第5個交易日的淨拋售。外資則淨買294億韓元。

Dashin證券分析師Lee Kyoung-min說，在上周的除息日之後，機構投資人被視為是獲利了結，而韓元兌美元匯率跌至接近1200，這也給韓國KOSPI指數帶來了壓力。

同時據分析師預測，由於伺服器記憶體需求強勁，以及代工業務較高的獲利率，三星電子第四季獲利可能將創下新紀錄。

在境內交易平台，韓元跌0.23%，為1196.9韓元兌一美元。

基準10年期國債殖利率上漲6.7個基點，來到2.381%。