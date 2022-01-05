在周一新年第一個交易日，蘋果市值一度站上3兆美元，成為全球第一家達到這個重大里程碑的上市公司，巴菲特旗下投資公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）光是靠著前幾年買進的蘋果股票就淨賺了超過1200億美元，成為其歷來報酬率最佳的投資之一。

周一蘋果盤中股價一度上漲約3%，報182.88美元，創下歷史新高，帶動市值站上3兆美元大關，惟終場漲幅縮小至2.5%，收在182.01美元，市值回落至2.99兆美元，但距離3兆美元仍僅一步之遙。

周二蘋果股價收跌1.27%，市值進一步滑落至2.95兆美元。

柏克夏海瑟威自2016年開始買進蘋果股票，到了2018年中已持有蘋果的5%股份，總投入成本為360億美元。當蘋果市值在周一站上3兆美元時，這些蘋果股票的價值也達到了1600億美元。

在柏克夏海瑟威的投票投資組合中，目前蘋果股票的占比已經超過4成。除了指數和ETF基金公司之外，柏克夏已經成為蘋果最大的股東。

巴菲特曾形容蘋果是柏克夏的「第三大事業」，僅次於保險和鐵道事業。他也曾表示iPhone是一種「黏著力很強」的產品，能一直將用戶留在蘋果的生態系統。去年他在接受媒體訪問時更盛讚蘋果「可能是我所知這世界上最好的企業，我不認為蘋果只是一支股票，我認為它是我們的第三大事業」。

儘管蘋果成為3兆美元市值俱樂部的第一個成員，但市場普遍看好其股票後市仍有可為。投資管理公司Plurimi Group投資長Patrick Armstrong看好蘋果股價的上漲速度將持續超越經濟增長步伐。

國際貨幣基金（IMF）預估2022年美國經濟將成長5.2%，全球經濟估將增長4.9%。Armstrong接受媒體訪問時表示，我不認為蘋果會是一支股價很快就會翻倍的股票，但它上漲的速度會比經濟成長更快。