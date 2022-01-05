群聯(8299)最新宣布，收購與合作夥伴Sony旗下全資子公司SSMS所合資之Nextorage股份，看好將有助於群聯強化高階客製化儲存產品滿足日本及全球市場的需求，目前該交易已經完成交割，從今年1月1日起Nextorage已變成群聯子公司。

群聯向合資夥伴日本Sony Storage Media Solutions Corporation(SSMS)，收購其持有之合資公司Nextorage股份，以繼續深耕特殊客製化高階儲存應用市場，包括高解析度影音處理系統、車用電子、電競與遊戲系統、工廠自動化、電子醫療設備、與工業機器人等，並透過日本當地研發工程師資源，就近服務日本客戶，持續提升服務品質，SSMS是Sony Group Corporation的全資子公司，群聯是SONY的長期NAND儲存夥伴，因此SONY希望群聯接手Nextorage。

日本電子市場成熟，除了廣為全球採用的工業機器人以外，車用電子、電競與遊戲系統、高解析度影音系統、電子醫療設備、與工廠自動化設備等，均在全球占有一席之地。而這類的高階應用市場所需要的儲存產品，除了高速存取以外，往往需要針對終端設備系統進行一定程度的客製化與系統優化調整；換言之，一般市面上的標準儲存產品是無法與系統端完美匹配整合的，也因此產生了客製化的需求缺口。收購SSMS旗下在該領域實力雄厚的Nextorage，預期將有助於群聯強化高階客製化儲存產品滿足日本及全球市場的需求。

由於SONY的產品有大量使用NAND儲存產品，群聯未來會透過Nextorage供貨給SONY所有的NAND儲存產品。

迄今為止，群聯已經與Nextorage合作開發，共同贏得許多日本客戶的產品Design-in專案。此次群聯向合資夥伴SSMS完成收購合資公司Nextorage，主要是希望藉此增加群聯在日本當地的研發資源，就近支援服務日本客戶。未來Nextorage將維持其運作的獨立性，且不排除也協助群聯擴展支援全球其它地區的客製化高階儲存需求，而群聯也將在未來視集團發展需求，積極引進策略性夥伴投資Nextorage，共同將市場做大，持續打造高階客製化儲存產品與市場的生態鏈。