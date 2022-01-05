今天是小寒，命理風水專家邱彥龍老師提醒，今日正值辛丑年12月，又恰逢庚子月令轉變為辛丑月，辛丑年辛丑月，也就是俗稱的金牛年金牛月，是難得一見補財庫的好時機，錯過要再等60年。

邱彥龍老師指出，俗謂辰、戌、丑、未為四季之庫，今年1月5日小寒到2月4日立春之間，正是補財庫的好時機。邱彥龍老師提供四大補財庫的懶人自助法供大家參考，大家可以把握這段期間自己挑一種方法試試。

▍第一種方式：依自己信仰祈福法

有信仰的朋友，可以按照自己的信仰，祭祀、禱告、祈福，添財添福添壽，擴大自己的先天財庫與後天財庫，以正向思考提升自我信心，來年必有所成。

▍第二種方式：魚缸換水法

若是家裡有水池、魚缸、水瓶等容器，請把它清洗乾淨，注入新水，放在陽光或光線充足的地方，換水的時候，心中想著願望或者直接說出來，並多對人、對己說好話，會有很好的成效。

▍第三種方式：財庫方位擺錢法

將紙幣、零錢、黃金、貴重物品或者保險箱、聚寶盆等，放置家中或公司的財庫位上，或者將168、1688、16888等數額的錢，存入銀行當錢母，利用錢滾錢、錢生錢的方式，讓錢財為你帶來更多財富。

▍第四種方式：紅包感恩法

將部分錢財用紅包袋裝起來，裡面放一條紅線打活結，交給父母或者另一半幫忙存起來，做為對父母的反哺財或對另一半的感恩財，也有助於增添自己財庫，為新的一年帶來財富。